Gujarat Alkalies Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Alkalies Chemicals hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gujarat Alkalies Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,530 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Gujarat Alkalies Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 10,44 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at