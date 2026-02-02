Gujarat Ambuja Exports: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gujarat Ambuja Exports hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,44 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 14,84 Milliarden INR gegenüber 11,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at