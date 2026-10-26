Gujarat Ambuja Exports mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Ambuja Exports hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,51 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at