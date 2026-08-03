Gujarat Ambuja Exports stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat Ambuja Exports stellte am 01.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Gujarat Ambuja Exports im vergangenen Quartal 15,94 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Ambuja Exports 12,91 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,90 INR je Aktie sowie einen Umsatz 14,05 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at