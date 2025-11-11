Gujarat Ambuja Exports stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat Ambuja Exports äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Gujarat Ambuja Exports hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,87 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at