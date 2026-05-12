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12.05.2026 06:31:29
Gujarat Ambuja Exports: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Gujarat Ambuja Exports hat am 09.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,700 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gujarat Ambuja Exports einen Umsatz von 12,67 Milliarden INR eingefahren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,60 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 14,74 Milliarden INR ausgegangen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,63 INR gegenüber 5,44 INR im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gujarat Ambuja Exports 57,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 46,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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