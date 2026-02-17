Gujarat Apollo Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat Apollo Industries hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 161,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at