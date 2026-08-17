Gujarat Apollo Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat Apollo Industries gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,97 Prozent zurück. Hier wurden 99,8 Millionen INR gegenüber 110,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at