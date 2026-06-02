Gujarat Apollo Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gujarat Apollo Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -7,420 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,5 Millionen INR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,80 INR gegenüber 1,99 INR im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gujarat Apollo Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 529,83 Millionen INR im Vergleich zu 415,48 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at