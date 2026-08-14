Gujarat Automotive Gears: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gujarat Automotive Gears lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gujarat Automotive Gears hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,01 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at