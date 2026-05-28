Gujarat Automotive Gears gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gujarat Automotive Gears hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,26 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,67 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gujarat Automotive Gears in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,35 Milliarden INR im Vergleich zu 4,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at