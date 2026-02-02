Gujarat Automotive Gears präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Automotive Gears veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,21 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,63 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 879,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at