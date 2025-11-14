Gujarat Automotive Gears: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gujarat Automotive Gears präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,08 INR gegenüber 2,55 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at