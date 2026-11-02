Gujarat Containers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gujarat Containers hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Gujarat Containers mit einem Umsatz von insgesamt 444,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 366,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 21,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at