02.02.2026 06:31:29
Gujarat Containers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gujarat Containers veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 3,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Containers 3,89 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Containers 370,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 365,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
