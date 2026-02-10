Gujarat Cotex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Cotex hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gujarat Cotex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,3 Millionen INR im Vergleich zu 69,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

