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23.07.2026 06:31:29
Gujarat Cotex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gujarat Cotex hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Gujarat Cotex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,98 Prozent auf 63,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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