Gujarat Craft Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gujarat Craft Industries hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 438,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gujarat Craft Industries 475,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at