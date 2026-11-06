Gujarat Craft Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gujarat Craft Industries hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 526,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 444,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at