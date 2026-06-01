Gujarat Fluorochemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gujarat Fluorochemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Fluorochemicals 9,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,10 INR beziffert. Im Vorjahr waren -6,880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 39,70 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Gujarat Fluorochemicals einen Umsatz von 22,98 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at