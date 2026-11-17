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17.11.2026 06:31:28
Gujarat Fluorochemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gujarat Fluorochemicals hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 2,62 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat Fluorochemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -58,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 686,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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