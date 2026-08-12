Gujarat Fluorochemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat Fluorochemicals hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat Fluorochemicals noch ein Gewinn pro Aktie von -0,740 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent auf 11,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at