Gujarat Fluorochemicals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Fluorochemicals hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,220 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at