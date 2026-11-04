Gujarat Flurochemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gujarat Flurochemicals hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Flurochemicals ein EPS von 16,31 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 17,60 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at