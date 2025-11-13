Gujarat Flurochemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gujarat Flurochemicals hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 16,31 INR gegenüber 10,99 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gujarat Flurochemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at