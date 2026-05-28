Gujarat Flurochemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Flurochemicals hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 9,92 INR. Im letzten Jahr hatte Gujarat Flurochemicals einen Gewinn von 17,39 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 13,69 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Flurochemicals 12,25 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 52,26 INR. Im Vorjahr hatte Gujarat Flurochemicals 49,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,55 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 49,96 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at