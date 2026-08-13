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13.08.2026 06:31:29
Gujarat Flurochemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gujarat Flurochemicals hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 20,17 INR gegenüber 16,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Gujarat Flurochemicals im vergangenen Quartal 15,88 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Flurochemicals 12,81 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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