Gujarat Gas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Gas hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,88 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,21 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 36,58 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,24 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 37,49 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at