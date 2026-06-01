Gujarat Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat Gas ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gujarat Gas die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,18 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Gujarat Gas im vergangenen Quartal 57,92 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Gas 41,02 Milliarden INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 21,55 INR beziffert, während im Vorjahr 16,68 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 236,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Gujarat Gas 164,87 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at