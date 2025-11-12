Gujarat Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gujarat Gas äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat Gas 4,48 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,04 Prozent auf 37,80 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at