Gujarat Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gujarat Gas äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 10,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 146,58 Prozent auf 95,45 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at