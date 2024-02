Gujarat Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gujarat Gas präsentierte in der am 14.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,90 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 40,70 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at