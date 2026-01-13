|
Gujarat Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gujarat Hotels stellte am 12.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gujarat Hotels in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 14,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
