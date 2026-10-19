Gujarat Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Hotels ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gujarat Hotels die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gujarat Hotels noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gujarat Hotels im vergangenen Quartal 9,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Hotels 9,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at