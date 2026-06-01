Gujarat Industries Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gujarat Industries Power hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 21,06 INR gegenüber 4,60 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,28 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gujarat Industries Power einen Umsatz von 3,38 Milliarden INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25,93 INR. Im Vorjahr waren 13,97 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,70 Prozent auf 14,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at