Gujarat Industries Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gujarat Industries Power hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,17 INR gegenüber 3,70 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,39 Prozent auf 4,99 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at