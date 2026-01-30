Gujarat Intrux gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Intrux präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 10,93 INR gegenüber 7,87 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 204,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at