Gujarat Intrux mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gujarat Intrux hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,22 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Intrux ein EPS von 5,67 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 140,7 Millionen INR gegenüber 130,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at