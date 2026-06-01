Gujarat Intrux: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gujarat Intrux präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 189,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gujarat Intrux einen Umsatz von 169,0 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 29,87 INR. Im Vorjahr hatte Gujarat Intrux 30,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 687,64 Millionen INR – ein Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gujarat Intrux 648,79 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at