Gujarat Kidney And Super Speciality stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat Kidney And Super Speciality hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gujarat Kidney And Super Speciality ein EPS von 0,340 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 380,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 194,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 129,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at