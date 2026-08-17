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17.08.2026 06:31:29
Gujarat Kidney And Super Speciality verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gujarat Kidney And Super Speciality präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,66 INR gegenüber 0,610 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 342,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 124,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,6 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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