Gujarat Lease Financing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gujarat Lease Financing lud am 19.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gujarat Lease Financing 0,020 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,75 Prozent auf 1,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Lease Financing 1,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at