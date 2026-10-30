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30.10.2026 06:31:28
Gujarat Lease Financing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gujarat Lease Financing hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde mit 0,01 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Gujarat Lease Financing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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