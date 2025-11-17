Gujarat Mineral Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gujarat Mineral Development hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat Mineral Development 4,02 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 5,28 Milliarden INR, gegenüber 5,93 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at