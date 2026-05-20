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20.05.2026 06:31:29
Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,35 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals im vergangenen Quartal 22,08 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals 20,55 Milliarden INR umsetzen können.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 54,97 INR gegenüber 40,68 INR je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 77,73 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 57,83 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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