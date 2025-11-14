Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,68 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 19,17 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

