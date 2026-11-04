Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals legte Quartalsergebnis vor

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 13,20 INR. Im letzten Jahr hatte Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals einen Gewinn von 12,18 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals 27,73 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at