Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 10,20 INR. Im letzten Jahr hatte Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals einen Gewinn von 11,09 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,96 Milliarden INR im Vergleich zu 18,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at