Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,22 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,65 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 22,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at