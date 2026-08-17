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17.08.2026 06:31:29
Gujarat Natural Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gujarat Natural Resources hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,74 INR gegenüber 0,150 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gujarat Natural Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57,2 Millionen INR im Vergleich zu 33,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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